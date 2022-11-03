Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии 4–8 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок оранжевой ветки московского метро от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" будет закрыт для пассажиров 4, 5, 6, 7 и 8 ноября, напомнили в столичном Дептрансе.

Уточняется, что ограничения вводятся из-за работ по прокладыванию тоннеля будущей Троицкой линии.

"Ограничения пройдут преимущественно в выходные дни, когда людей в транспорте меньше", – отметили в департаменте.

Там уточнили, что на время закрытия указанных станций можно будет пользоваться Большой кольцевой линией метро, МЦК, а также серой веткой с пересадкой через Бутовскую и маршрутами наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что в связи с закрытием участка оранжевой ветки два трамвайных маршрута на время будут бесплатными. Речь идет о составах № 14 и 26, следующих от метро "Университет" до "Октябрьской".

Также отмечалось, что на станциях закрытого участка оранжевой ветки горожанам будут раздавать шоколад, печенье и чай. Угощение можно будет получить на "Октябрьской" и "Новых Черемушках".



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