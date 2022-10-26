Два маршрута трамваев сделают бесплатными из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два трамвайных маршрута будут бесплатными на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, все валидаторы отключат в трамваях № 14, 26, которые следуют от станции метро "Университет" до "Октябрьской". Пассажиры могут воспользоваться и другими маршрутами. В частности, трамвай № 39 пройдет от станции метро "Университет" до "Чистых прудов" через станции "Ленинский проспект", "Тульская" и "Павелецкая".

Маршрут трамвая № 38 пролегает от Большой Черемушкинской улицы через станцию МЦК "Крымская", "Тульскую", "Павелецкую" и "Пролетарскую".

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными маршрутами, Большой кольцевой линией, Московским центральным кольцом, Серпуховско-Тимирязевской линией, маршрутами наземного транспорта.

Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что новая Троицкая линия метро пройдет от станции "ЗИЛ" до города Троицка. По его словам, после открытия новой линии у десятка тысяч москвичей появится метро в пешей доступности.

"Чтобы минимизировать неудобства пассажиров, на время закрытия участка Калужско-Рижской линии мы запустим не только традиционные автобусы КМ, но и организуем бесплатную работу трамваев № 14 и 26. Один "Витязь" может перевезти до 260 человек – это в 3 раза больше, чем автобус и электробус – призываем пользоваться именно ими. Так у вас появится больше альтернативных маршрутов, а в транспорте будет свободнее", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что движение по участку Калужско-Рижской линии метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" ограничат с 4 по 8 ноября. Закрыты будут станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная". Ограничения необходимы для строительства тоннеля будущей Троицкой линии метро.



Участки на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях метро Москвы закроют в ноябре

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