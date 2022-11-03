Дептранс будет раздавать шоколад на станциях закрытого участка оранжевой ветки метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Горожанам будут раздавать шоколад на станциях закрытого участка оранжевой ветки столичной подземки. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"Мы будем раздавать чай, печенье и шоколад, пока закрыт участок Калужско-Рижской линии, на станциях "Октябрьская", "Новые Черемушки", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" будет недоступен с 4 по 8 ноября. В связи с ограничениями два трамвайных маршрута на время будут бесплатными. Речь идет о составах № 14 и 26, следующих от метро "Университет" до "Октябрьской".

Отмечалось, что помогут пассажирам в период закрытия участка Калужско-Рижской линии метрополитена также более 100 сотрудников ЦОМП. Кроме того, в метро уже было размещено свыше 300 плакатов и указателей к местам остановки компенсационных маршрутов.



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