Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам во время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогут пассажирам в период закрытия участка Калужско-Рижской линии метрополитена. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С 4 по 8 ноября больше 100 сотрудников ЦОМП будут помогать пассажирам во время закрытия участка Калужско-Рижской линии. Они помогут пассажирам сориентироваться, подскажут, где останавливаются автобусы КМ, и объяснят схемы проезда", – заявили в Дептрансе.

По информации ведомства, в метро уже разместили более 300 плакатов и указателей к местам остановки компенсационных маршрутов.

Движение по участку Калужско-Рижской линии метро от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" ограничат с 4 по 8 ноября. Пассажирам будут недоступны станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная".

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с ограничениями два трамвайных маршрута временно будут бесплатными. Речь идет о составах №14 и 26, следующих от метро "Университет" до "Октябрьской".

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