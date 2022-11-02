Российские военные предотвратили попытки прорыва украинских войск в Херсонской области, а также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и хранилище топлива в Черкасской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны России сообщило о сбитом в Харьковской области украинском самолете МиГ-29. Уничтожена радиолокационная станция наведения и целеуказания ЗРК С-300 противника в Херсонской области. За сутки на Краснолиманском направлении, пытаясь атаковать, ВСУ потеряли более 250 бойцов. Все попытки противника развернуть наступление успешно пресечены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

