Юрист назвал условие для возвращения в РФ двухлетней службы в армии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Для увеличения срока службы в армии до двух лет потребуется внести изменения в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в РФ в кратчайшие сроки необходимо вернуть практику двухлетней службы в армии для качественной подготовки солдат. Вместе с тем в Совете Федерации сообщили, что проведут по этому вопросу консультации с силовыми ведомствами.

Воробьев напомнил, что сегодня по закону для россиян, призванных на военную службу после 1 января 2008 года, срок службы составляет 12 месяцев.





Василий Воробьев юрист Изменение сроков приказом или указом не получится сделать. Это делается именно путем внесения изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".

"Должны быть три чтения в Государственной думе, Совет Федерации должен это все утвердить, это должен подписать президент Российской Федерации", – пояснил юрист.

Только после всех этих процедур срок службы может быть продлен с 12 месяцев до двух лет, заключил юрист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность увеличения срока службы в армии. По его словам, все зависит от позиции и рекомендаций Минобороны. Официальный представитель Кремля добавил, что в настоящий момент никаких заявлений от ведомства на этот счет не звучало. Он также уточнил, что подобные разговоры не ведутся и в администрации президента.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!