В Кремле не обсуждают тему увеличения срока службы по призыву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России увеличение срока службы в армии по призыву зависит от запроса Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все зависит именно от позиции министерства обороны, от запросов министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что в администрации президента никаких разговоров на этот счет не ведется.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев ранее заявил, что в верхней палате парламента пройдут консультации с силовыми ведомствами по вопросу возвращения двухлетнего срока службы по призыву.

По его словам, жизнь сама подсказывает, что это необходимо. При этом он затруднился спрогнозировать сроки, когда могут принять такое решение.

С инициативой вернуться к практике двухлетней службы в армии выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил мнение, что это позволит готовить профессиональных военнослужащих и увеличит численность ВС России.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих. По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата.



Призывников могут отправить служить в приграничные с Украиной регионы – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!