13:26Общество
В Кремле не обсуждают тему увеличения срока службы по призыву
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России увеличение срока службы в армии по призыву зависит от запроса Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все зависит именно от позиции министерства обороны, от запросов министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Песков добавил, что в администрации президента никаких разговоров на этот счет не ведется.
Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев ранее заявил, что в верхней палате парламента пройдут консультации с силовыми ведомствами по вопросу возвращения двухлетнего срока службы по призыву.
По его словам, жизнь сама подсказывает, что это необходимо. При этом он затруднился спрогнозировать сроки, когда могут принять такое решение.
С инициативой вернуться к практике двухлетней службы в армии выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил мнение, что это позволит готовить профессиональных военнослужащих и увеличит численность ВС России.
В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих. По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата.
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