В Москве за сутки выявили 2 404 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

В Москве за прошедшие сутки было выявлено 2 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За этот период были госпитализированы 102 человека, еще 11 человек умерли. 2 447 пациентов смогли выздороветь.

Всего с начала пандемии COVID-19 было выявлено 3 439 248 случаев заражения. За этот период выздоровели 3 241 382 человека, умерли 48 306 пациентов.

В России за минувшие сутки было выявлено 12 496 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране было зафиксировано 40 смертей, выздоровели 12 536 человек.

До этого пресс-служба столичного департамента здравоохранения сообщала о том, что оба компонента вакцины от COVID-19 имеются в наличии во всех пунктах вакцинации в Москве. Депздрав следит за наличием компонентов в медицинских учреждениях и в случае нехватки направляет данные о поставках Минздраву РФ.



Оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве

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