В России за сутки выявили 12 496 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за прошедшие сутки выявили 12 496 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным Оперштаба, в результате заболевания умерли 40 пациентов. Также за 24 часа на территории страны вылечились от коронавируса 12 536 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 22 388 556 случаев заражения инфекцией, умерли 396 463 человека, вылечились 21 729 768 пациентов.

8 марта сообщалось о выявлении 12 320 новых случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, в те сутки умерли 45 человек и выздоровели 16 437 пациентов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 66% в период с 30 января по 26 февраля этого года. В организации уточнили, что за четыре недели более 4,8 миллиона человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, также свыше 39 тысяч заболевших умерли от нее. В сравнении с предыдущими 28 днями смертность снизилась на 66%, а заболеваемость – на 76%.



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