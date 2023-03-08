11:01Общество
В России за сутки выявили 12 320 новых случаев COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за минувшие сутки выявили 12 320 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Госпитализация потребовалась 1 636 пациентам. Это на 9,2% меньше, чем накануне. Число госпитализаций увеличилось в 35 регионах РФ, а уменьшилось в 42-х. В восьми субъектах страны ситуация осталась без изменений.
От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 45 человек. После прохождения лечения выздоровели 16 437 пациентов, что на 14,4% больше показателя 7 марта.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 22 376 060 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь за это время 21 717 232 человека.
Ранее в ВОЗ сообщили, что в период с 30 января по 26 февраля смертность от COVID-19 в мире сократилась на 66%. За это время от инфекции скончались в общей сложности 39 тысяч заболевших.
Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 7,8% за неделю
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