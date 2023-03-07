Звезды балета выйдут на сцену театра "Русская песня" 27 марта

Фото: Ирина Абдуллаева

27 марта, во Всемирный день театра, на сцене "Русской песни" пройдет гала-концерт уникальной программы "Бриллианты Русского балета" с созвездием лучших солистов Большого театра, Театра Станиславского и Немировича-Данченко и Кремлевского балета. В программе также принимают участие юные звезды – лучшие ученики Московской государственной академии хореографии.

На сцену выйдут самые яркие звезды балетного мира: премьер Большого театра Игорь Цвирко, ведущая солистка Большого Кристина Кретова, премьер и прима театра "Кремлевский Балет" Екатерина Первушина и Дмитрий Прусаков, прима и премьер Театра Станиславского и Немировича-Данченко Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев и другие.

В 2022 году весь мир праздновал 150 лет со дня рождения великого импресарио Сергея Дягилева. Создатели проекта "Бриллианты русского балета" решили особенным образом отметить эту дату и возобновили постановку балета "Шут", для которой Дягилев специально в 1918 году заказал музыку у Сергея Прокофьева.

Новую версию спектакля создал молодой и талантливый хореограф Никита Высоцкий, а главные роли исполнят премьер Большого театра Игорь Цвирко и прима-балерина Кремлевского балета Екатерина Первушина вместе с коллективом "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Первое отделение программы состоит из масштабного спектакля – более 30 человек на сцене под музыку Сергея Прокофьева. Во втором же зрителя ожидают шедевры русской классики – фрагменты из знаменитых "Русских сезонов" Дягилева: дуэт Золотого раба и Зобейды из "Шехерезады", тонкое и трепетное движение "Умирающего лебедя" в хореографии Михаила Фокина, а также жаркая история русской сказки из балета "Жар-птица". Также зрители увидят постановку "Кармен", которая была создана специально для Майи Плисецкой, фрагмент из балета "Пламя Парижа" на музыку Бориса Асафьева и многое другое.

Ранее стало известно, что более 400 театров в школах, 50 – на базе учреждений дополнительного образования и 40 театров столичных колледжей вошли в Содружество школьных театров Москвы. В каждой школе появится театральная студия, и дети вместе с учителями смогут работать там над созданием спектаклей. Они будут репетировать, выступать, а также осваивать театральное искусство.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!