Фестиваль "Московская студенческая весна" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице открылся фестиваль "Московская студенческая весна", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В нем примут участие 70 университетов города. Студенты смогут показать свои таланты в самых разных областях: хореографии, вокале, театральном искусстве и других.

Конкурсы пройдут с марта по май в несколько этапов. Сперва будут внутренние отборы в университетах. В апреле участники будут соревноваться на уровне городских округов, а затем – на общемосковском. Завершится фестиваль итоговым гала-концертом и церемонией награждения победителей.

Молодые люди будут бороться за призовые места в одном из направлений. На выбор вокальное, инструментальное, театральное, танцевальное направления, а также мода, оригинальный жанр, медиа, видео, арт и концертная программа. Всего предусмотрены 52 номинации.

Ранее сообщалось, что более 400 театров в школах, 50 – на базе учреждений дополнительного образования и 40 театров столичных колледжей вошли в Содружество школьных театров Москвы.

В каждой школе появится театральная студия, дети вместе с учителями смогут работать там над созданием спектаклей. Они будут репетировать, выступать, а также осваивать театральное искусство.

Чтобы вступить в содружество, руководитель школьного театра должен пройти регистрацию на том же сайте. Заявку от одной образовательной организации могут подать несколько театров.

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