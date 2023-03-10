Отделка фасадов здания детского сада началась на улице Верхней Масловке

Фото: пресс-служба Депстроя

Начались работы по отделке фасадов здания детского сада на улице Верхней Масловке в Москве. Готовность объекта составляет 48%. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства столицы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

"Началась отделка фасадов здания детского сада в районе Аэропорт по адресу улица Верхняя Масловка, 29А. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году", – подчеркнул он.

В здании, которое рассчитано на 150 детей, три этажа. Детей поделят на 6 групп по 25 человек. Застройщиком является АНО "РСИ". В качестве главного материала облицовки будут использовать керамогранитную плитку песочных оттенков.

Фасады детского сада украсят изображениями животных, которые будут индивидуализировать каждую группу. Во всех группах планируется сделать раздевалки, игровые зоны, спальни, буфеты и санузлы.

В здании сделают и залы для музыкальных и физкультурных занятий. Также там разместят медицинский кабинет и процедурную. Главный вход в детский сад построят на уровне земли без ступеней. Согласно информации, в здании запроектирован лифт.

Ранее говорилось, что отделочные работы в здании учебного корпуса на улице Правды выполнили на 56%. В здании планируется расположить кабинеты учителя логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного производственного цикла, медицинский блок, 8 учебных кабинетов, игровую продленного дня и кабинеты иностранного языка.

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