Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Отделочные работы в здании учебного корпуса на улице Правды выполнили на 56%. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

"Отделочные работы в строящемся здании учебного корпуса на улице Правды выполнены на 56 процентов. Общая готовность объекта составляет 50 процентов. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году", – подчеркнул он.

Согласно информации, в учебном корпусе, который рассчитан на 400 мест, будет три этажа. В здании планируется расположить кабинеты учителя логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного производственного цикла, медицинский блок, 8 учебных кабинетов, игровую продленного дня и кабинеты иностранного языка.

Также в учебном блоке отведут помещения для библиотеки с зоной читательских мест и спортивного зала, который можно будет преобразовать в актовый. В дошкольном блоке планируется сделать 8 групповых ячеек, в которые войдут спальня, буфет, игровая, кабинеты логопеда и педагога-психолога.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса "Спутник Арена" в 9-м микрорайоне Зеленограда. В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что спорткомплекс "Спутник Арена" с футбольным полем и бассейном должен открыться в апреле 2023 года. Возведение объекта было начато в январе 2020 года и завершено в декабре 2022 года.

Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве – Собянин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!