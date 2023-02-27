Школу и детский сад возведут на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина

Москва предоставила застройщику территорию на проспекте Буденного под возведение школы и детского сада. Информацией об этом поделился заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На востоке столицы запланировано строительство образовательного комплекса на 525 мест, который будет состоять из школы для 350 учеников и детского сада на 175 воспитанников. Площадь будущего объекта составит 9,7 тысячи квадратных метров", – поделился вице-мэр.

Он отметил, что мероприятия профинансируют из средств Адресной инвестиционной программы Москвы. В ходе собрания градостроительно-земельной комиссии было принято решение передать участок без организации аукциона.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, площадь образовательного комплекса составляет 1,2 гектара. Территория находится в районе Соколиная Гора.

Ранее Ефимов рассказал, что в 2022 году в Москве возвели девять школ и детских садов по договорам участия. Вице-мэр отметил, что объем инвестиций составил 6,1 миллиарда рублей. Больше всего образовательных учреждений по договорам участия построили в ТиНАО, поделился Гаман.



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