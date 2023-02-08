11:06Город
Участок бывшей промзоны Медведково будет реорганизован
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал о планах по реорганизации участка бывшей промзоны Медведково. По его словам, в рамках реализации проекта создадут 11,5 тысячи рабочих мест.
В настоящее время на этой территории находятся гаражи, складские помещения, автосервисы и офисы. Речь идет об участке в Полярном проезде рядом с Широкой улицей.
"Объем инвестиций в реорганизацию территории в районе Северное Медведково общей площадью более 26 гектаров оценивается почти в 61 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около четырех миллиардов рублей", – отметил Ефимов.
В рамках проекта комплексного развития данной территории планируется:
- возвести жилые здания, общественно-деловые и производственные объекты общей площадью почти 690 тысяч квадратных метров;
- построить школу на 700 учеников;
- открыть детский сад на 200 мест;
- оборудовать спортивный комплекс;
- возвести отделения банков, офисы и объект коммунального хозяйства.
Ранее Сергей Собянин сообщил о решении реорганизовать участок бывшей промзоны Южное Очаково. Комплексная застройка нового участка даст москвичам более 2,1 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект составят 8,28 миллиарда рублей.
По словам градоначальника, в настоящее время в Москве работают над реорганизацией 25 неэффективно используемых участков. Общий объем инвестиций в проекты превышает 700 миллиардов рублей.
Реорганизация части промзоны Братцево завершилась в Москве
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!