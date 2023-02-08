Участок бывшей промзоны Медведково будет реорганизован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал о планах по реорганизации участка бывшей промзоны Медведково. По его словам, в рамках реализации проекта создадут 11,5 тысячи рабочих мест.

В настоящее время на этой территории находятся гаражи, складские помещения, автосервисы и офисы. Речь идет об участке в Полярном проезде рядом с Широкой улицей.

"Объем инвестиций в реорганизацию территории в районе Северное Медведково общей площадью более 26 гектаров оценивается почти в 61 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около четырех миллиардов рублей", – отметил Ефимов.

В рамках проекта комплексного развития данной территории планируется:

возвести жилые здания, общественно-деловые и производственные объекты общей площадью почти 690 тысяч квадратных метров;

построить школу на 700 учеников;

открыть детский сад на 200 мест;

оборудовать спортивный комплекс;

возвести отделения банков, офисы и объект коммунального хозяйства.

Ранее Сергей Собянин сообщил о решении реорганизовать участок бывшей промзоны Южное Очаково. Комплексная застройка нового участка даст москвичам более 2,1 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект составят 8,28 миллиарда рублей.

По словам градоначальника, в настоящее время в Москве работают над реорганизацией 25 неэффективно используемых участков. Общий объем инвестиций в проекты превышает 700 миллиардов рублей.



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