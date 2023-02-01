Собянин: комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет втрое. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По его словам, это позволит сбалансировать экономику. Градоначальник также выразил мнение, что данная мера даст стимул для дополнительного развития районов.

Мэр уточнил, что сейчас на разных стадиях реализации находятся свыше 150 проектов общей площадью 2 тысячи гектаров.

"Их градостроительный потенциал внушителен – 35 миллионов квадратных метров недвижимости, из них: 8 миллионов – промышленная застройка, 17 миллионов – общественно-деловая застройка, 10 миллионов – жилая застройка", – написал Собянин.

Он добавил, что благодаря таким проектам в Москве появится 45 спортивных объектов, 78 школ и детсадов, 13 медучреждений. Кроме того, это позволит озеленить около 320 гектаров земли.

Собянин также рассказал о планах вовлечь в программу дополнительные участки площадью около 1,7 тысячи гектаров. При этом число проектов комплексного развития территорий увеличится более чем в три раза – до 470.

"Плюс ко всему, на торги выставлены права на комплексное развитие бывших промзон и неэффективно используемых территорий: Кусковская улица, владение 12, Дегунино – Лихоборы, Алтуфьевское шоссе, Владыкино", – уточнил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны Южное Очаково. Там появятся магазины, банковские отделения, офисные пространства и высокотехнологичные производства общей площадью 107,1 тысячи квадратных метров.



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