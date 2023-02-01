Город выставит на торги около 150 участков для строительства коммерческих и жилых объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2023 года Москва выставит на торги около 150 участков для последующего строительства коммерческих и жилых объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2023 году город планирует выставить на торги около 150 территорий, более половины из них будут предложены горожанам для строительства частных домов", – сообщил заммэра.

Выставляемые на торги участки пользуются популярностью у физлиц и инвесторов. Последние могут принять участие в торгах за право на участок для дальнейшего возведения на нем коммерческой, жилой и недвижимости другого типа.

В 2022 году участники торгов арендовали или выкупили у города 100 земельных объектов. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на 26 из них в дальнейшем возведут торговые, бытовые или спортивные объекты, еще на 74 горожане построят собственные дома.

Ранее сообщалось, что на торгах планируют реализовать недостроенный институт психиатрии. Строительство объекта было заморожено в 1990-х годах из-за нехватки средств. В настоящее время объект заброшен. Эксперты предполагают, что стоимость объекта может составить 1,8–2,2 миллиарда рублей.



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