Школу на 650 мест возведут на Складочной улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор построит четырехэтажную школу на 650 мест в столичном районе Марьина Роща, рассказали в Москомэкспертизе.

Здание расположится по адресу Складочная улица, владение 6. Там будут проходить обучение дети с 1-го по 11-й класс. По информации пресс-службы, учебное заведение будет оснащено всеми условиями для воспитанников с ограниченными возможностями.

Там появятся новые кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс и игровая комната. Специалисты построят в том числе кабинет для индивидуальных занятий с логопедом.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, ребята смогут приходить на мастерские по обработке дерева и металла, акварельной живописи и рисунку. Также им будет доступен шахматный кружок, кабинет музыки и пения. Для воспитанников с математическим уклоном построят IT-полигон и робокласс.

"Также проектом предусмотрен многофункциональный информационный библиотечный центр и зал для проведения школьных мероприятий и собраний", – цитирует Яковлеву портал мэра и правительства Москвы.

Школу оборудуют спортивными залами с раздевалками, душевыми, тренерской и инвентарной. На территории образовательного учреждения появится физкультурно-спортивная зона. Уточняется, что школа станет частью жилого комплекса "Шереметьевский".

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на проспекте Буденного появится школа и детский сад.

Там запланировано строительство образовательного комплекса на 525 мест, который будет состоять из школы для 350 учеников и детского сада на 175 воспитанников.

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