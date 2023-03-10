"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт трамвайных путей пройдет в Даниловском районе

В Даниловском районе проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Работы пройдут в районе 1-го Рощинского проезда и улицы Серпуховский Вал.

Строители уложат новые шпалы, а над стрелочными переводами появятся светодиодные указатели, которые указывают направление движения трамваев. Зона ремонта для пешеходов будет безопасной. Там специалисты поставят барьеры и соответствующие дорожные знаки. На время проведения работ сделают деревянные настилы для пешеходов шириной не менее полутора метров.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".