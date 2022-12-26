Спортплощадки и поле для мини-футбола появились около школы в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортплощадки и поле для мини-футбола появились около школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора в Западном Дегунине. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию этого спортивного объекта.

Строительство завершилось по адресу улица Базовская, владение 15, корпус 13.

"Жилая застройка в районе активно развивается, поэтому образовательному комплексу необходимо было расширение. На первом этапе строительных работ для учеников уже функционирующего учебного корпуса обустроено современное спортивное ядро с полем для мини-футбола и несколькими спортивными площадками", – рассказал Войстратенко.

Он также отметил, что на территории школы будет возведен дополнительный корпус на 400 учеников. В здании площадью 8,5 тысячи квадратных метров обустроят спецкабинеты для изучения естественных наук, языков и IT-технологий для учащихся средних и старших классов.

"Территория школы полностью реорганизуется: ученики получат новые пространства для прогулок и занятий спортом", – добавил Войстратенко.

По его словам, во дворе школы установлено современное оборудование, малые архитектурные формы и проведено озеленение. Строительство проводилось под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее сообщалось, что специалисты проведут работы по капитальному ремонту спортивного комплекса "Гелиос" на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомском. На территории спорткомплекса проведут наружные мероприятия: облицовку стен фасадов, отделку цоколя, колонн на крыльце, а также заменят покрытия кровли.

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