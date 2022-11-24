Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов появятся на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты запланировали построить в Северном административном округе столицы шесть физкультурно-оздоровительных комплексов на участках общей площадью около 113 гектаров, информирует заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Общий объем строительства спортивных объектов превысит 20 тысяч квадратных метров. Всего в развитие участков общей площадью около 113 гектаров, на которых буду расположены спортивные объекты, планируется инвестировать более 240 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка девяти миллиардов рублей", – поделился Ефимов.

Учреждения возведут в районах Головинский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино. Сейчас там находятся складские здания, гаражи и стоянки. Так, в районах Восточное и Западное Дегунино возведут два подобных центра с залами для спортивных мероприятий и бассейном. Площадь каждого учреждения будет составлять 6,5 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в Коптеве возведут оздоровительный центр площадью 4 тысячи квадратных метров, а в Головинском районе построят три спортивных комплекса.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2022 года вместо бывших промзон в городе построили более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

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