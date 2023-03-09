Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

Фото: tsaritsino-info.ru

Сергей Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков жилого комплекса "Царицыно". Об этом мэр Москвы написал в личном блоге.

"На днях завершили строительство ЖК "Царицыно" – крупнейшего проблемного объекта Москвы – 14 корпусов общей площадью порядка 650 000 квадратных метров", – отметил градоначальник.

По словам мэра, порядка 5 тысяч дольщиков получили квартиры в этих корпусах. Большая часть из них уже получила жилье. Также до конца этого года все оставшиеся пострадавшие дольщики получат ключи от своих квартир.

Собянин рассказал, что строительство ЖК "Царицыно" по адресу 6-я Радиальная улица, владение 7, началось еще в 2006 году. Застройщик АО "МКХ" должен был сдать объект в 2012 году, но этого не произошло. Из 22 корпусов были введены только восемь, после чего возведение зданий остановилось.

"История ЖК "Царицыно" стремительно обрастала огромным шлейфом уголовных дел и судебных разбирательств. В действиях застройщика АО "МКХ" были выявлены вопиющие управленческие ошибки и злоупотребления", – написал мэр.

Он добавил, что власти Москвы пытались по-хорошему договориться о продолжении возведения корпусов, однако это ни к чему не привело. Кроме того, поиск частного инвестора для достройки жилого квартала оказался невозможен, так как вокруг долгостроя образовался большой объем проблем.

"В итоге я принял очень непростое, но в то же время единственно возможное решение – в рамках процедуры банкротства передать объект городскому застройщику", – рассказал Собянин.

Градоначальник отметил, что это был небыстрый процесс. Кроме наличия юридических и судебных проблем, необходимо было решить большое количество технических вопросов, таких как откачка воды из подвалов заброшенных зданий и переделка некачественно выполненной работы. Также с каждым обманутым дольщиком была проведена тщательная работа, направленная на восстановление его законных прав. Кроме того, новому застройщику пришлось привести в порядок всю документацию.

В данный момент все заброшенные корпуса уже достроены, однако это еще не окончание истории, добавил мэр. Он уточнил, что теперь необходимо возвести в ЖК поликлиники, школы, детские сады, так как без них большой жилой комплекс не сможет функционировать.

Кроме ЖК "Царицыно", в Москве есть и другие проблемные объекты, возведение которых начиналось до вступления в силу закона о счетах эскроу.

Собянин заявил, что с 2011 года были решены проблемы порядка 27 тысяч обманутых дольщиков. В данный момент осталось восстановить в своих правах еще около 5,5 тысячи граждан.

"Будем заниматься этой проблемой, пока ее полностью не решим", – заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что застройщик ЖК "Марушкино" в ТиНАО получил грант в размере 940 миллионов рублей на достройку проблемного объекта. Застройщик получил грант в соответствии с законом "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что денежные средства пойдут на достройку ЖК, площадь которого составляет 65 тысяч квадратных метров. Кроме того, благодаря достройке будут восстановлены права 693 пострадавших граждан, ожидающих получить свое законное жилье.



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