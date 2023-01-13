В ГД опровергли информацию о призыве на военные сборы неслуживших старше 30 лет

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Никаких решений о привлечении неслуживших мужчин старше 30 лет к участию в военных сборах в России пока не принималось. Об этом заявил первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев, сообщает "Газета.ру".

Ранее его коллега Виктор Соболев сказал, что после принятия закона об изменении призывного возраста не проходившие срочную военную службу мужчины от 30 лет должны будут участвовать в военных сборах. То же касается запасников и резервистов, не имеющих определенного ВУСа.

"Решение Государственной думы принимается путем голосования. <...> Соответственно, если пока такого решения не принято, это личная инициатива депутата", – сказал Журавлев.

В то же время парламентарий поддержал Соболева. Он отметил, что каждому мужчине будет не лишним иметь военную подготовку и конкретную военно-учетную специальность, поскольку бывает, что принимать участие в боевых действиях приходится и вовсе без соответствующего обучения.

"Спецоперация эта быстро не закончится, и нужно это будет или не нужно – сейчас никто сказать точно не может. Но если они будут к этому готовы, это очень и очень хорошо", – подытожил депутат.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Он также выступил за повышение предельного возраста призыва до 30 лет.



В Госдуме поддержали инициативу увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

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