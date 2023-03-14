Московский зоопарк подготовил специальную программу к Международному дню панд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Международный день панд отметят в Московском зоопарке 16 марта. Для посетителей подготовили специальную просветительную программу с 12:00 до 17:00. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале зоокомплекса.

"В 12:00 и 14:00 у вольеров с пандами начинаются мастер-классы "Подарок для панды". Ведущие вместе с посетителями под руководством зоологов создают своими руками подарок для панды. Завершается блок показательным кормлением", – говорится в публикации.

В 12:00 все желающие смогут посетить лекцию в Доме Клюева. Гостям покажут презентацию "Такие разные медведи". В Московском зоопарке отметили, что панды являются настоящими вегетарианцами.

Для посетителей также проведут экскурсии по территории "Соседи панды". Они будут начинаться в 13:00, 15:00 и 16:00. Все должны собраться у вольеров с пандами. В этот день также пройдут мастер-классы по оригами.

Для участия в этих мероприятиях необходимо только приобрести билет в Московский зоопарк. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.

Записаться можно по номеру +7 (499) 255-57-63.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк собрал 50 мешков подарков для своих обитателей. Посетители приносили разные полезные мелочи для животных в обмен на бесплатный вход.

Руководитель зоопарка Светлана Акулова отметила, что эта акция уже стала традиционной. По ее словам, в этом году в ней решили поучаствовать 4 255 человек. Некоторые приходили с рисунками, которые передавали сотрудникам зоопарка в благодарность за заботу о животных.



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