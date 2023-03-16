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"Мой район. Навигатор": реконструкция электродепо "Красная Пресня"

"Мой район. Навигатор": реконструкция электродепо "Красная Пресня"

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В Москве продолжается реконструкция электродепо Московского метрополитена "Красная Пресня". Оно работает с 1954 года. Это депо всегда было самым передовым.

И теперь именно "Красная Пресня" обслуживает все новейшие поезда "Москва-2020" на Кольцевой линии. В депо специалисты уже уложили более трех километров новых путей и начали ремонтировать корпус для стоянки поездов. Там планируют также отреставрировать фасад, заменить участки кровли и обновить водосточную систему.

Кроме того, в депо установят дополнительную архитектурную подсветку и благоустроят всю территорию возле здания. Новая инфраструктура повысит надежность работы поездов столичной подземки. Подробнее – в сюжете "Мой район. Навигатор"

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Сюжет: "Мой район"
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