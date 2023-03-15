Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл флагманский центр государственных услуг "Мои документы" в районе Кунцево.

"За последние годы это стало самостоятельной отраслью. Тогда мы из отдельных кабинетов создавали систему оказания услуг, создали другую атмосферу оказания услуг, взаимодействия между городом и населением по предоставлению государственных услуг, сделали их более комфортными, удобными для горожан, создали 137 таких центров", – отметил мэр.

По его словам, за последние годы число услуг возросло на 60%. В новых центрах будут работать добросовестные и душевные коллективы, добавил градоначальник.

"И самое главное – в этих центрах сформировался коллектив, который оказывает искреннюю, добросовестную услугу для горожан, коллектив, который постоянно совершенствуется и открыт для тех, кто приходит сюда с различными проблемами, помогает их решать, оказывая душевный искренний сервис. Огромное всем спасибо", – подчеркнул Собянин.

Новый центр "Мои документы" находится в торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза" на улице Ярцевской. По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, его площадь оценивается в более чем 2,5 тысячи квадратных метров. В штат вошли 117 специалистов. Также в помещениях располагаются сотрудники ГИБДД, МВД и других служб.

Во флагмане ЗАО открыли постоянную выставку "Москва – с заботой об истории", на которой установили стереоскоп для просмотра фотографий. Медицинское помещение "Мое здоровье" предназначено для проведения первичной диагностики здоровья. Кроме того, во флагмане открыты бюро "Мои путешествия" и фотоателье "Мое фото".

Ранее сообщалось, что департамент капитального ремонта Москвы в 2023 году планирует обновить помещения 30 центров госуслуг "Мои документы". Заместитель главы департамента Алексей Васютин рассказал, что центр госуслуг района Лианозово теперь будет работать по новому адресу, в отдельно стоящем трехэтажном здании.

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