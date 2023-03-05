Собянин подвел итоги двух лет проекта по трудоустройству воспитанников социальных домов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о работе проекта по трудоустройству выпускников социальных домов. Об этом градоначальник написал в личном телеграм-канале.

"Подопечные социальных домов уже 2 года работают в центрах госуслуг. Проект дает возможность людям с ментальными особенностями лучше адаптироваться, научиться организовывать свой день и общаться", – рассказал градоначальник.

По словам Собянина, почти 90 таких сотрудников трудятся в офисах центров "Мои документы". На них возложены обязанности по консультированию посетителей, заполнению журналов и работе с архивом.

Воспитанников социальных домов сопровождают специально обученные наставники. Они помогают с устройством на работу и выполнением рабочих задач.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что центры госуслуг регулярно помогают с трудоустройством людей с ментальными особенностями, если они могут и хотят работать.

Ранее в Дептрансе сообщили, что Мосгортранс разработал новую систему поощрения для молодых сотрудников. Ее подготовили по поручению мэра Москвы. Программа подразумевает дополнительные стимулирующие выплаты.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!