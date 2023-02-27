Иностранцам разрешили оформлять полис ДМС на госуслугах

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Минцифры РФ сообщило, что иностранцы смогут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) на российском портале госуслуг, передает ТАСС.

"Полис ДМС – это обязательный документ для иностранных граждан в России. Он необходим для получения медпомощи и трудоустройства на территории страны. Теперь иностранцы могут оформить его на госуслугах", – заявили в ведомстве.

Для оформления полиса ДМС потребуются подтвержденная учетная запись на госуслугах и соответствующее заявление. По информации министерства, документ можно будет оплатить онлайн на сайте страховой компании, но только после принятия заявления.

Полис ДМС, по действующим правилам, оформляется на три, шесть, девять и двенадцать месяцев. Готовый документ иностранным гражданам предоставят в течение двух рабочих дней в электронном виде.

В декабре 2022 года сообщалось, что Минфин РФ предлагает объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году. В Госдуме в ответ на эту инициативу отметили, что при интеграции потребуется четко определить составляющие программы.

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