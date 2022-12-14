Минфин России предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России обязательное и добровольное медицинское страхование могут объединить в одну систему к 2030 году. Это является одной из основных задач "Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года", подготовленной Минфином России, сообщает РИА Новости.

Также предлагается усилить страховые принципы ОМС.

"В сфере инвестиционного страхования жизни планируется вытеснить мисслелинг (продажа одного финансового продукта под видом другого) долевым страхованием жизни, предлагается развивать страхование жизни как инструмент долгосрочных сбережений", – говорится в сообщении.

Кроме того, в стратегию вошло развитие страхования критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.

Во Всероссийском союзе страховщиков отметили, что в настоящее время регуляторы считают логичным развивать вариант, при котором ДМС является ОМС-дополняющей системой.

Уточняется, что администрировать единую систему должны страховые компании, которые будут контролировать качество оказания медуслуг.

Ранее сообщалось, что ВСП направил в Минздрав РФ запрос с просьбой предоставить жителям РФ с ожирением доступ к лечению хирургов по ОМС. По мнению союза, порядка трети взрослых россиян живут с подобным недугом, а две трети – с избыточным весом.

В ВСП подчеркнули, что некоторым просто необходимо хирургическое вмешательство, так как стандартные методы лечения не помогают. Например, врачи смогут помочь пациентам, используя бариатрические операции, позволяющие снизить массу тела и остановить развитие тех или иных болезней.



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