Всероссийский союз пациентов попросил добавить в ОМС хирургическое лечение ожирения

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ВСП направил в Минздрав РФ запрос с просьбой предоставить жителям РФ с ожирением доступ к лечению хирургов по ОМС. Об этом сообщает газета "Известия". По мнению союза, порядка трети взрослых россиян живут с подобным недугом, а две трети – с избыточным весом.

"Если мы будем двигаться с такой же скоростью распространения ожирения, то в стране практически не останется здоровых людей. Особую тревогу вызывает тот факт, что ожирение увеличивает риск смерти приблизительно в три раза, преимущественно у лиц трудоспособного возраста", – предупредили в союзе.

В ВСП подчеркнули, что некоторым просто необходимо хирургическое вмешательство, так как стандартные методы лечения не помогают. Например, врачи смогут помочь пациентам, используя бариатрические операции, позволяющие снизить массу тела и остановить развитие тех или иных болезней.

На данный момент, добавили в союзе, жители могут получить хирургическое лечение с условием, если у них есть ожирение в сочетании с сахарным диабетом второго типа, имеющие индекс массы тела более 40 кг/м2. Помимо этого, гражданам предоставят услугу только в медицинских учреждениях, у которых есть лицензия по профилю "Эндокринология".

Ранее Депздрав столицы поделился, что средний объем талии у москвичей находится в пределах нормы. Были проанализированы замеры горожан, посетивших павильоны "Здоровая Москва". Врачи призвали внимательно следить за изменениями своих параметров в талии, а также не забывать об определении индекса массы тела.

"Жизнь в большом городе": лишний вес

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