Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на следующие три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ был размещен на mos.ru.

Планируемый объем доходов бюджета фонда составит:

в 2023 году – 401,48 миллиарда рублей;

в 2024 году – 428,6 миллиарда рублей;

в 2025 году – 450,85 миллиарда рублей.

Планируется, что расходы бюджета фонда в следующие три года будут равны доходам.

Ранее Собянин сообщил, что бюджет Москвы в 2023 году сохранит социальную направленность. Отмечалось, что в проекте городского бюджета на следующий год на меры соцподдержки заложены 591,5 миллиарда рублей.

Приоритетным останется ход реализации программы "Столичное здравоохранение". Расходы на нее составят 530,5 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС – 899,4 миллиарда рублей. Уточнялось, что 87,9 миллиарда рублей предусмотрено на ремонт и переоснащение городских поликлиник и больниц.



Принятый Мосгордумой столичный бюджет сохранит социальную направленность

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