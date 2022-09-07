Минздрав предложил обновить правила распределения специализированной медпомощи в РФ

Фото: порта мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здравоохранения РФ предложило внести изменения в правила распределения и перераспределения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Проект постановления правительства был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В обновленной версии прописаны основные понятия и определения, которые используются в правилах. В документе предложено определение предоставлений медпомощи и указано их распределение.

Кроме того, в версии был дополнен список причин, которые отвечают правилам перераспределения утвержденных объемов медпомощи. Минздрав предложил внести в перечень реорганизацию федеральных медорганизаций, которая привела к прекращению деятельности, и расторжение договора на оказание и оплату медпомощи по ОМС.

Ранее в Минздраве заявили, что 70% смертей от цирроза печени в РФ были спровоцированы злоупотреблением алкоголем. По словам специалистов, фактор риска часто встречается у людей трудоспособного возраста.

В Минздраве уточнили, что реализация антиалкогольной компании в стране позволила снизить количество потребляемых напитков на 40% с 2008 по 2021 год. По данным ведомства, в 2021 году зависимость от алкоголя выявили у 1 000 190 россиян.