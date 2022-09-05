Постковидный синдром чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин – Минздрав РФ

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Посткоронавирусный синдром чаще фиксируется у женщин, чем у мужчин, заявил главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Больший риск тяжелого течения острого COVID-19 мы наблюдаем у мужчин, а вот постковидный синдром чаще все-таки наблюдается у женщин", – приводит его слова ТАСС.

При этом, по словам эксперта, в основном постковидному синдрому подвержены люди с сопутствующими болезнями. Речь идет о сахарном диабете, хронических заболеваниях легких, сердца и сосудов.

Кроме того, уточнил Чуланов, в группе риска находятся люди старше 50 лет, пациенты с большим весом и с пятью и более симптомами в первую неделю инфицирования COVID-19.

Ранее ученые Первого МГМУ имени Сеченова и специалисты детской больницы имени Башляевой заявили о наличии постковидного синдрома у половины россиян. Отмечалось, что среди симптомов синдрома оказались повышенная утомляемость, кожные высыпания, когнитивные нарушения и трудности с дыханием. А у 4% детей также обнаружили проблемы со сном.

