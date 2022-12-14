В Госдуме оценили предложение объединить ОМС и ДМС в одну систему

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Около 90% россиян используют систему добровольного медицинского страхования для замещения недостатков ОМС. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного.

Он предположил, что в рамках интеграции могут применить различные подходы. Куринный пояснил, что, например, можно ввести возможность частичной оплаты средствами обязательного медицинского страхования по тарифу ДМС или предусмотреть полную интеграцию с контролем того, где и как пациенту оказывают помощь.

Депутат пояснил, что, по статистике, люди используют ДМС, когда в поликлиниках нет нужного врача или качество оказания медпомощи человека не устраивает.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что власти предлагают в качестве интеграции дополнение одним другого.

"Представить, что это будет прям единая система, что ты сидишь в одной компании, пошел налево – там ОМС, направо – ДМС, сложно. Они говорят о том, что какая-то конвергенция должна быть, что они должны максимально сближаться", – приводит слова Кузнецова Национальная служба новостей.

По его мнению, сложно представить, насколько это реально. Кузнецов рассказал о предложениях "ОМС+", который должен был дополнять обычную программу. Однако этот проект не был реализован из-за сложности в определении границы.

Эксперт добавил, что при интеграции нужно будет четко определить составляющие программы. Например, если стоматология по ОМС не покрывает протезирование, то его можно поместить в программу ДМС. Кузнецов пояснил, что сейчас эти программы идут параллельно друг другу, но многие услуги там пересекаются.

"Самый главный вопрос, какая демаркация между программами ОМС и ДМС. Представьте себе весы: слева ОМС, справа ДМС. Чем тяжелее ОМС, тем меньше ДМС. Грубо говоря, на чем мы проводим разделение, что входит в программу ОМС, а что в ДМС, если это надстройка, а не параллельно существующая система", – заключил Кузнецов.

Ранее Минфин предложил объединить ДМС и ОМС в одну систему к 2030 году. Проектом также предлагается усилить страховые принципы ОМС. Во Всероссийском союзе страховщиков отметили, что в настоящее время регуляторы считают логичным развивать вариант, при котором ДМС является ОМС-дополняющей системой.



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