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Общество

15:00

Родившегося в сафари-парке Краснодара лемура назвали Covid

общество животные

Фото: instagram.com/safari_park93

Новорожденного лемура из сафари-парка в Краснодаре назвали Covid, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на сотрудников зоопарка.

Детеныш родился в понедельник, 6 апреля. Сотрудники зоопарка рассказали, что имя лемуру дали исходя из последних событий в мире.

Кошачьи лемуры занесены в Международную красную книгу. В природе звери обитают только на юге и юго-западе Мадагаскара.

Хвост взрослого кошачьего лемура, насчитывающий более 10 черных и белых полос, может достигать в длину свыше полуметра, а вес конечности иногда доходит до 1,5 килограмма. Сам лемур весит до 3,5 килограмма. Хвост служит лемуру для общения. Самцы активно машут ими во время брачного периода.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего во всем мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось. В России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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