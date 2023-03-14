В столичных аэропортах прокомментировали появление указателей на убежища

Фото: телеграм-канал "Иду Бегу Еду"

Аэропорты Внуково и Домодедово подтвердили наличие указателей на убежища. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

Ранее в телеграм-каналах начали распространять фотографии из аэропорта Внуково с указателем в сторону убежища. Уточнялось, что таблички появились в марте 2023 года.

В пресс-службах уточнили, что наличие указателей, ведущих к убежищам, – это не нововведение.

"В рамках проекта по обновлению навигации на территории воздушной гавани идет полное обновление всех указателей, в том числе и знаков для гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, подобные указатели были в аэропорту всегда", – заявили в пресс-службе аэропорта Внуково.

В Домодедово тоже подтвердили информацию о том, что указатели на территории аэропорта присутствуют согласно приказу МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", приложение № 4 (с изменениями и дополнениями 26 июня 2018 года).

Ранее чиновники из Саратовской области посчитали термин "бомбоубежище" устаревшим и предложили заменить его на термин "углубленное помещение". Они добавили, что, если у жителей возникнут вопросы по поводу расположения ближайших к их дому углубленных помещений, им стоит обратиться в администрацию города.



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