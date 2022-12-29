Саратовские чиновники решили называть бомбоубежища "углубленными помещениями"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чиновники из Саратовской области, отвечая на вопросы местных жителей о том, куда им прятаться в случае воздушной тревоги, посчитали термин "бомбоубежище" устаревшим и заменили его эвфемизмом. На это обратило внимание издание "Репортер 64".

"Термин "бомбоубежище" является устаревшим... <...> Если вы хотите заблаговременно узнать о расположении углубленных помещений вблизи вашего дома, необходимо обращаться в администрацию города", – отметили в региональном управлении БЖД.

В ведомстве также добавили, что данные о расположении "углубленных помещений" являются информацией ограниченного распространения, поскольку те обычно находятся на территориях промышленных предприятий. В случае воздушной тревоги местным жителям рекомендовали следить за СМИ, которые дадут более точную картину происходящего.

Ранее в Сети появилась информация о том, что столичные медучреждения начали готовить операционные в бомбоубежищах. В Депздраве эти сообщения назвали несоответствующими действительности.



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