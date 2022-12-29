В Домодедово отреагировали на сообщения об отмене рейсов из-за закрытия неба над Саратовом

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Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства над Саратовской областью. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

СМИ сообщали, что из-за закрытия воздушного пространства пассажиры не могут вылететь из Москвы.

В Домодедово рекомендовали уточнять информацию о статусе рейсов у авиакомпаний и отслеживать изменения на сайте перевозчиков.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник на территории Энгельса. По его словам, в результате падения осколков были повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж. При этом из людей никто не пострадал.



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