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03 ноября, 09:43

Происшествия

На Урале осудили привязавшую мальчика к стулу бывшую воспитательницу

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Бывшую воспитательницу детского сада в Серове Свердловской области приговорили к условному сроку за жестокое обращение с двухлетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 июня, когда женщина была на смене в группе круглосуточного пребывания, которую посещали двухлетние близнецы – брат и сестра. По данным ведомства, отличающийся гиперактивностью мальчик бегал по группе, поэтому воспитательница "решила его успокоить", привязав ребенка колготками к стульчику.

После этого она схватила сестру мальчика за руку и протащила в игровую комнату. Там она посадила девочку на стул и ударила ее в грудь.

"Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на год", – говорится в сообщении.

Также с осужденной взыскана компенсация морального вреда в размере 145 тысяч рублей.

Воспитательницу уволили из детского сада. Ей вменяли статьи о незаконном лишении человека свободы и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением.

Ранее суд в Архангельской области приговорил воспитательницу детского сада в Северодвинске к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за систематическое избиение двух малолетних воспитанников.

По версии суда, с февраля по апрель 2026 года 47-летняя женщина систематически наносила побои двухлетним детям и применяла другие недопустимые методы воздействия, причиняя им физическую боль и психические страдания.

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