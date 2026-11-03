Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на полеты сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры вводили также в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Спустя некоторое время ограничения были сняты. В связи с ситуацией авиакомпания "Победа" сообщила о корректировке полетов. Пассажиров призвали уточнять статус рейсов до поездки в авиагавань.

За время ограничений в столичных аэропортах задержали или отменили более 100 рейсов. Во Внуково зафиксировали 58 корректировок, в Домодедово – 21, в Жуковском – 17, в Шереметьево – 6.

