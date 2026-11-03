Хирург Корниенко: острая боль в животе может сигнализировать о сепсисе и скорой смерти

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Острая боль в животе может оказаться признаком сепсиса и скорой смерти пациента. Об этом News.ru заявил врач-хирург Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Игорь Корниенко.

Специалист напомнил, что по характеру боль делят на тянущую, ноющую, тупую, острую и хроническую. Острая боль предупреждает об опасности органического повреждения органа, и терпеть ее долго нельзя, так как это истощает нервную систему.

Пациенты нередко вместо визита к врачу принимают обезболивающие, однако делать так категорически нельзя. Из-за этого специалисту сложнее поставить диагноз, а течение болезни выглядит иначе, рассказал собеседник издания.

По словам Корниенко, наиболее опасна острая боль: она связана с хирургической патологией, которая требует экстренного вмешательства. Спасти человека в таком случае может только врач, подчеркнул хирург.

"В лучшем случае пациента ждет перитонит, в худшем – сепсис и смерть", – добавил он.

Ранее врач-онколог высшей категории Беслан Балкаров предупредил, что рак кишечника является одним из самых распространенных видов онкологического заболевания с высокой долей летальности. Явные признаки болезни появляются на последних стадиях. Среди них – боли в животе, дискомфорт в кишечнике, метеоризм и кишечные спазмы.