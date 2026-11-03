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03 ноября, 09:13

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Gazet Express: австралиец пережил 28-минутную остановку сердца и заявил о выходе из тела

Австралиец пережил 28-минутную остановку сердца и рассказал о выходе из тела

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/phillipzdybel

57-летний житель Австралии Филл Здыбель перенес остановку сердца, которая длилась почти полчаса, и выжил. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Gazet Express.

Инцидент произошел во время товарищеского баскетбольного матча. Мужчине внезапно стало плохо, поэтому его сын вызвал скорую помощь, а находившаяся среди зрителей медсестра сразу начала оказывать пострадавшему первую помощь.

По словам Здыбеля, в какой-то момент ему показалось, что душа отделяется от тела: он будто поднялся к потолку и наблюдал за происходящим сверху.

Сердце австралийца не билось на протяжении 28 минут. В больнице мужчина провел без сознания три дня, в один из которых ему сделали операцию. Пациент выжил.

Своим спасением Здыбель называет хорошую физическую форму и баскетбол. При этом, по его словам, если бы он потерял сознание в одиночестве, все закончилось бы трагично. После случившегося австралиец выразил уверенность, что каждый человек должен уметь оказывать первую помощь при остановке сердца.

Ранее в Мексике девушка увидела будущее во время остановки сердца на 10 минут. Она поняла это по миру и близким, которые постарели. По словам мексиканки, в том мире люди были не так зависимы от телефонов, а технологии позволили автоматизировать некоторые процессы и освободить время для живого общения.

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