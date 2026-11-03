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03 ноября, 09:15

Происшествия

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 856 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 856 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА уничтожили над столичным регионом, Крымом и акваторией Черного моря. Кроме того, дроны сбили над Калужской, Курской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.

Также Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября в направлении столичного региона летели 493 беспилотника, из них 187 нейтрализовали на подлете к городу.

Кроме того, в Ярославле в результате ночной атаки 124 дронов повреждения получила инфраструктура нефтеперерабатывающего завода. Два сотрудника предприятия пострадали и были госпитализированы. Обломки беспилотников также повредили жилые дома и автомобили.

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