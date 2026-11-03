Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 09:23

Спорт
Главная / Новости /

SHOT: экс-игрок сборной РФ Дмитрий Тарасов за 2 месяца более 100 раз нарушил ПДД

Экс-игрок сборной РФ Дмитрий Тарасов за 2 месяца более 100 раз нарушил ПДД – СМИ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Бывший муж певицы Ольги Бузовой и экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Тарасов за сентябрь и октябрь более 100 раз нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, чаще всего спортсмен превышал скорость – 76 раз. Остальные штрафы были выписаны за езду по выделенной полосе и игнорирование дорожных знаков. Общая сумма нарушений за два месяца составила около 140 тысяч рублей.

Сейчас неоплаченными остаются 52 штрафа на сумму 77 тысяч рублей. Всего же за время владения автомобилем LiXiang Li7 Тарасов нарушил ПДД 1 441 раз, а общая стоимость штрафов превысила 2 миллиона рублей.

Ранее звезда "Глухаря" Мария Болтнева добилась в Тверском суде Москвы отмены 5 штрафов за неправильную парковку на сумму 25 тысяч рублей. Иск был подан против Московского парковочного пространства. По ее словам, ей не имеют права выписывать подобные штрафы, так как она является многодетной матерью.

Читайте также


спорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика