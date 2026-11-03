SHOT: экс-игрок сборной РФ Дмитрий Тарасов за 2 месяца более 100 раз нарушил ПДД

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Бывший муж певицы Ольги Бузовой и экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Тарасов за сентябрь и октябрь более 100 раз нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, чаще всего спортсмен превышал скорость – 76 раз. Остальные штрафы были выписаны за езду по выделенной полосе и игнорирование дорожных знаков. Общая сумма нарушений за два месяца составила около 140 тысяч рублей.

Сейчас неоплаченными остаются 52 штрафа на сумму 77 тысяч рублей. Всего же за время владения автомобилем LiXiang Li7 Тарасов нарушил ПДД 1 441 раз, а общая стоимость штрафов превысила 2 миллиона рублей.

Ранее звезда "Глухаря" Мария Болтнева добилась в Тверском суде Москвы отмены 5 штрафов за неправильную парковку на сумму 25 тысяч рублей. Иск был подан против Московского парковочного пространства. По ее словам, ей не имеют права выписывать подобные штрафы, так как она является многодетной матерью.

