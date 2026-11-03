Около 3,3 тыс москвичей получили квартиры по реновации в Новогирееве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Порядка 3,3 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в Новогирееве. Переселение в этом районе стартовало в октябре 2023 года, заявил глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время в Новогирееве полностью расселены 17 старых домов. Первыми предложения о квартирах в доме 25/27 на Свободном проспекте получили жители двух соседних пятиэтажек. Через год оба старых здания расселили.

Позднее в районе появились еще пять жилых комплексов для участников реновации. Один из них – дом 12 на Свободном проспекте – передали под заселение осенью этого года. Там квартиру получил 300-тысячный участник программы, который начал переезд.

Всего в Новогирееве планируют переселить около 16,1 тысячи горожан из 72 домов. В октябре еще примерно 1,1 тысячи жителей четырех старых пятиэтажек начали поэтапно осматривать квартиры в новостройке. С учетом этого переехал или находится в процессе переселения каждый четвертый участник программы в районе.

Ранее сообщалось, что в Черемушках началось строительство дома по реновации. Новостройка появится на улице Цюрупы, на земельном участке № 1. В здании будет 723 квартиры, девять из них приспособят для маломобильных жителей. Общая площадь жилья превысит 46 тысяч квадратных метров.