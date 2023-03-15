Песков объяснил выдачу повесток россиянам уточнением данных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в регионах России начали раздавать повестки в связи с необходимостью актуализации персональных данных. Он также отметил, что российские власти не ведут обсуждений на тему возможности второй волны частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области жителям региона начали рассылать повестки для уточнения персональных данных. Аналогичная процедура применяется и в Пензенской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.