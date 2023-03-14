В Брянской области опровергли сообщения об атаке химзавода украинским дроном

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Правительство Брянской области опровергло информацию о попытке атаки регионального химзавода украинским дроном. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале областного правительства.

До этого в Сети распространилась информация о том, что украинские силы якобы попытались с помощью дрона атаковать химический завод в районе Сельцо. Сообщалось, что устройство удалось сбить благодаря системе "Панцирь".

"Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах", – говорится в публикации.

Граждан призвали ориентироваться только на сведения, которые предоставляют официальные источники.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ произвели минометный обстрел деревни Раковки. В результате атаки никто не пострадал, однако оказались повреждены жилой дом, хозяйственная постройка. Кроме того, в поселке было нарушено энергоснабжение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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