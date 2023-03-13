Система ПВО сбила четыре ракеты в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, были сбиты 4 ракеты, пострадала женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Уже известно об одной пострадавшей", – написал он.

Он уточнил, что медики немедленно выехали для оказания помощи пострадавшей женщине. По его словам, ее с сотрясением головного мозга в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Гладков уточнил, что открытых ран у женщины нет.

Губернатор также заявил, что обломки ракет нанесли повреждения двум частным домовладениям. Он уточнил, что оперативные и аварийные службы выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал при обстреле ВСУ села в Белгородской области. Тогда украинские боевики открыли огонь по селу Ясные Зори. Пострадавшего доставили в больницу с ранением руки.

До этого под артиллерийский обстрел со стороны Украины попал поселок Белевица в Брянской области. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры.

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