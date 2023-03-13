Байден обвинил администрацию Трампа в нынешних проблемах банковской системы

Президент США Джо Байден обвинил администрацию своего предшественника Дональда Трампа в нынешних проблемах банковской системы и пытается успокоить американцев после банкротства двух крупных банков.

Байден обещает, что все депозиты останутся доступны. Однако специалисты Минфина США сообщили, что сразу пять крупнейших банков страны несут риски потерь в размере двух мировых ВВП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



