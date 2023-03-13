13 марта, 22:30Политика
Байден обвинил администрацию Трампа в нынешних проблемах банковской системы
Президент США Джо Байден обвинил администрацию своего предшественника Дональда Трампа в нынешних проблемах банковской системы и пытается успокоить американцев после банкротства двух крупных банков.
Байден обещает, что все депозиты останутся доступны. Однако специалисты Минфина США сообщили, что сразу пять крупнейших банков страны несут риски потерь в размере двух мировых ВВП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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